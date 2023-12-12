Общество 12 декабря 2023, 16:42 Психолог Малахова: не стоит говорить ребенку, что Дед Мороз приходит только к хорошим детям

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Родители не должны говорить ребенку, что Дед Мороз дарит подарки исключительно хорошим детям. Это неправильный подход в воспитании, сообщила психолог Полина Малахова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, не бывает на 100% хороших и на 100% плохих детей. Ребенок в силах понять, что подобным образом взрослые с ним играют и пытаются заставить слушаться за подарок.

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Также детям важно объяснять, что Дедом Морозом может быть абсолютно любой человек, как и ребенок в игре может быть любым сказочным героем, добавила психолог.