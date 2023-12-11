Общество 11 декабря 2023, 11:38 Психолог Малахова: игрушки-монстры помогают детям выражать внутренние переживания

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Многие родители стараются не покупать своим детям страшные игрушки-монстры, однако такие куклы помогут ребенку выразить негативные эмоции. Об этом сообщила психолог Полина Малахова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, с помощью нестандартных игрушек в виде приведений, скелетов и драконов дети отражают собственные внутренние переживания, которые связаны со страхом и агрессией. Желание ребенка поиграть со страшными куклами является абсолютно нормальным.

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«Еще ни разу ко мне не обращались с жалобой на проблемы в жизни из-за игрушек в детстве», — отметила психолог.