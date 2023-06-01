Общество 01 июня 2023, 14:04 Психолог Малахова: если родители отдыхают без ребенка, нужно рассказать ему о сроках отпуска

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Нередко родители хотят провести время наедине и отдохнуть без ребенка, то в таком случае нужно четко объяснить ему причину и сроки поездки. Об этом «ФедералПресс» рассказала детский психолог Полина Малахова.

По ее словам, важно рассказать, что для родителей нормально хотеть провести время наедине. И объяснить ребенку, что он в это момент будет отдыхать у бабушки или в детском лагере, а через неделю семья снова воссоединится.

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Также психолог отметила, что у ребенка есть право обижаться. Нужно дать ему время, чтобы разобраться в себе и пережить это.

«Задача родителей не в том, чтобы оградить от обиды или других неприятных переживаний. В жизни потом придется иметь с ними дело так или иначе. Задача — научить обиду переживать, выражать, справляться с ней», — подчеркнула психолог», — сказала Полина Малахова.

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