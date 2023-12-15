15 декабря 2023, 15:51
Психолог Макушкина назвала низкую самооценку причиной женского одиночества
Психолог и сексолог Ксения Макушкина рассказала, с чем связаны трудности в отношениях и одиночество у женщин. Одной из причин является низкая самооценка, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
При такой проблеме представительницы прекрасного пола считают, что не заслуживают любви. Они зачастую привлекают партнеров, которые плохо к ним относятся, и в итоге остаются без второй половинки, объяснила специалист.
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К другим факторам одиночества она отнесла перфекционизм, привязанность к свободе, нехватку времени и энергии, а также социальное давление, добавил «ФедералПресс».
Женщины
психология
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