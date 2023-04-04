Общество 04 апреля 2023, 00:11 Психолог Макухина рассказала, когда можно отпускать ребенка гулять одного

Читать 360tv в

Отпускать ребенка гулять одного можно начиная с младшего школьного возраста. Таким мнением поделилась клинический психолог детской клиники Фэнтези Мария Макухина. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, наиболее подходящим является возраст семи-восьми лет. В этот период дети уже обладают самоконтролем и способны анализировать собственные действия. Кроме того, к этому возрасту ребенок уже знает, что делать в случае, если он потерялся, написал сайт kp.ru.

Реклама

«Кроме того, в эти годы у ребенка начинает формироваться вербально-логическое мышление, то есть понимание связей между поступками, событиями и их последствиями, которого у дошкольника еще нет», — пояснила Макухина.