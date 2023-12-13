Общество 13 декабря 2023, 14:40 Психолог Макарова посоветовала сформулировать смысл своей работы ради снижения стресса

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Психолог Алена Макарова рассказала, как снизить уровень стресса на работе. Об этом сообщил Telegram-канал «А теперь внимание!».

Специалист посоветовала сформулировать смысл своей трудовой деятельности. Осмысление ответа на вопрос «Для чего я это делаю?» позволит зарядиться энергией на весь день, считает эксперт.

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Психолог также отметила, что сохранить спокойствие позволит правильная организация рабочего места. Она должна быть нацелена на комфорт, добавил сайт Utro.ru.