Общество 29 января 2024, 13:11 Психолог Макарова: дыхательные упражнения помогут ребенку побороть страх темноты

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Страх темноты — обычное явление среди детей, которое связано с развитием воображения. Как помочь ребенку побороть неприятную эмоцию, рассказала «Известиям» клинический психолог Кира Макарова.

Эксперт посоветовала не ругать чадо за страх темноты, ведь критика только усиливает тревогу. В такой ситуации необходимо проявить понимание и поддержку, отметила специалист.

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По ее словам, ребенка помогут успокоить методы релаксации, например дыхательные упражнения. Кроме того, в комнате важно создать уютную и безопасную атмосферу.