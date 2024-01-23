Общество 23 января 2024, 15:31 Психолог Майя Андрияничева посоветовала спокойно реагировать на нетактичные вопросы о будущих детях

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Психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН 24» дала советы женщинам, как реагировать на нетактичные вопросы о детях. Чаще всего их задают женщинам в возрасте от 20 до 30 лет.

По словам специалиста, детородный возраст, когда стать матерью легче, действительно существует, однако к родительству следует подходить осознанно, с психологической готовностью.

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«Если вас это ситуация не так сильно цепляет, то достаточно спокойно отвечать — „спасибо за ваши вопросы, мы работаем над этим“. Либо „сейчас это для нас не актуально“», — добавила специалист.