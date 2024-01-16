Общество 16 января 2024, 15:21 Психолог Махонина: тактика заземления поможет противостоять манипуляторам

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Манипулятор — человек, который пытается скрытно управлять окружающими с помощью различных уловок. Как противостоять таким людям, рассказала психолог Регина Махонина в беседе с Пятым каналом.

Эксперт отметила, что при взаимодействии с манипулятором теряются время, здоровье, связи и информация. Помочь в данной ситуации способна тактика заземления, добавил сайт «Дни.ру».

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Ее смысл заключается в сохранении спокойствия. Важно не дать собеседнику возможность получить разрядку через эмоции, пояснила специалист.