Общество 29 ноября 2023, 16:40 Психолог Махалова посоветовала обращаться к заведующей, если ребенка обижают в детсаду

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Психолог Полина Малахова рекомендовала родителям внимательнее относиться к рассказам ребенка. Именно таким образом можно узнать о конфликтах малыша в детском саду, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, за взаимоотношениями дошкольников обычно пристально следят воспитатели. Однако бывает, что сотрудники выгорают и не обращают внимания на ссоры в группе.

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Если родители уверены, что их ребенка обижают, необходимо обращаться к заведующей, объяснила Махалова. Руководитель обязательно разберется в ситуации.