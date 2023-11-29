29 ноября 2023, 16:40
Психолог Махалова посоветовала обращаться к заведующей, если ребенка обижают в детсаду
Психолог Полина Малахова рекомендовала родителям внимательнее относиться к рассказам ребенка. Именно таким образом можно узнать о конфликтах малыша в детском саду, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, за взаимоотношениями дошкольников обычно пристально следят воспитатели. Однако бывает, что сотрудники выгорают и не обращают внимания на ссоры в группе.
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Если родители уверены, что их ребенка обижают, необходимо обращаться к заведующей, объяснила Махалова. Руководитель обязательно разберется в ситуации.
Дети
психология
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