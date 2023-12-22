Общество 22 декабря 2023, 14:36 Психолог Маденко посоветовала родителям не разрушать веру детей в Деда Мороза

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Детский психолог Екатерина Маденко в беседе с изданием Life объяснила родителям, почему не стоит разрушать веру детей в Деда Мороза. По ее словам, можно аккуратно поговорить с ребенком о помощи родителей сказочным персонажам, даже если он увидел, что подарки принесла мама или папа.

Можно сказать, что вы являетесь особым помощником Деда Мороза, и он попросил вас положить подарки под елку, поскольку сам не успевает.

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«Вместе с тем объясните, что Дед Мороз — это персонаж, символизирующий доброту, щедрость и волшебство праздника», — добавила специалист.