Общество 12 декабря 2023, 17:15 Психолог Маденко объяснила, что дети ругаются матом из-за стресса и неумения общаться

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Если ребенок начал использовать ненормативную лексику, то это может быть следствием пережитого стресса. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Екатерина Маденко.

Кроме того, дети могут материться из-за того, что не умеют выражать свои эмоции иначе. В любом случае для родителя крайне важно оставаться спокойным и корректно донести мысль о том, что говорить такие слова нельзя. Нужно научить его иначе выплескивать негатив.

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«Помогите ребенку научиться выражать раздражение, разочарование и бессилие без использования неприемлемых слов. Если проблема носит серьезный характер, это может говорить о проявлениях невротического характера, в этом случае обратитесь к врачу или психологу», — порекомендовала эксперт.

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