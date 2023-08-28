Общество 28 августа 2023, 17:05 Психолог Лысакова рассказала, что ипохондрия может передаваться по наследству

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Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что иногда ипохондрия может передаваться по наследству или возникать из-за травмирующей смерти близкого человека от болезни.

Это состояние характерно не только для людей, которые откладывают поход к врачу. Иногда человек может ходить к нему каждый день и надоедать одним и тем же вопросом.

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С подобной проблемой следует идти к специалисту в том случае, если она мешает привычной жизни.

«Если тебе это мешает жить и работать, окружающие это замечают, ты не можешь выстроить личную жизнь, если тебе это качество жизни снижает, то ты, конечно, должен обратиться к психологу», — резюмировала Лысакова.