Общество 26 мая 2023, 17:10 Психолог Лысакова посоветовала сосредоточиться на дыхании при панической атаке

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Паническая атака становится все более распространенным явлением, но есть несколько способов справиться с ней самостоятельно. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

Она посоветовала при приступе отойти в безопасное место и сосредоточиться на дыхании. Также помогают внешние стимулы. Например, можно начать надавливать ногтем на подушечку пальца, чтобы «отвлечь» мозг и напомнить организму, что он живой.

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