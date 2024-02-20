20 февраля 2024, 11:24
Психолог Лысакова посоветовала придумывать дополнительный стимул перед началом рабочей недели
Психолог Анастасия Лысакова рассказала, как справиться с синдромом понедельника. Перед началом недели необходимо придумывать дополнительный стимул, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По ее словам, мотивацией способны стать встреча с коллегой в начале рабочего дня или дополнительная чашка кофе. Кроме того, специалист посоветовала соблюдать режим в течение выходных.
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Апатия в преддверии будней может свидетельствовать о неправильном выборе работы, заключила психолог.
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