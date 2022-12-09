09 декабря 2022, 13:22
Психолог Лысакова объяснила, нужно ли говорить ребенку правду про Деда Мороза
Психолог Лысакова: родители должны говорить детям правду про сказочных персонажей
Психолог Анастасия Лысакова в разговоре с «Радио 1» сообщила, что родителям стоит говорить правду детям про сказочных персонажей, в том числе про Деда Мороза. При этом она подчеркнула, что делать это нужно очень аккуратно и своевременно.
«Малыш начинает подозревать в иллюзорности Деда Мороза примерно в шесть-восемь лет. Если такое происходит, самое время раскрыть все карты», — процитировали «Дни.ру» эксперта.
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Лишь в случае, если ребенок искренно верит в чудо и считает Деда Мороза настоящим, то разговор о том, что Деда Мороза не существует, лучше отложить до более подходящих времен.
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