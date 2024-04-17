Общество 17 апреля 2024, 12:11 Психолог Лыков: похвала поможет ребенку избавиться от стресса

Читать 360tv в

Родителям очень важно хвалить своего ребенка и отмечать его достижения. Такой подход к воспитанию поможет детям избавиться от стресса, рассказал клинический психолог Евгений Лыков, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, стресс у детей часто появляется из-за эмоциональных переживаний на фоне переезда и смены школы. В таких ситуациях очень важно поддерживать ребенка, всегда быть рядом и дать понять, что он не одинок, добавил сайт kp.ru.

Реклама

В состоянии избыточного стресса психика концентрируется на негативе. Именно похвала поможет сместить фокус внимания ребенка на хорошее, отметил Лыков.