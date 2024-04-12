Общество 12 апреля 2024, 14:39 Психолог Лукашкина: открытый разговор поможет избежать развода

Читать 360tv в

Многие пары на грани развода считают, что уже ничто не спасет их брак. Однако сохранить отношения можно благодаря открытому разговору, рассказала психолог Екатерина Лукашкина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, чем дольше длится молчание в паре, тем больше копится взаимных претензий. Искренний разговор по душам, в котором каждый из партнеров сможет выговориться, поможет решить накопленные проблемы.

Реклама

Также супругам стоит вспомнить о том, что когда-то у них были сильные чувства друг к другу. При желании спасти брак очень важно учитывать, что главная задача — избежать развода, а не доказать виновность супруга.