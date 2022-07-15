Психолог Лукашенок перечислила частые причины разводов

Семейный психолог Юлия Лукашенок рассказала, почему чаще всего происходят разводы. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По ее словам, одна из распространенных причин — поздние браки после 30 лет. Психолог пояснила, что чем дольше человек живет один — тем сложнее ему потом уживаться с партнером.

Также, по мнению Лукашенок, еще одной распространенной причиной является неумение и нежелание людей работать над отношениями. Кроме того, негативно влияет и опека родителей по отношению к взрослым детям, которым обеспечивают квартиру, машину и все необходимое.

«Двое супругов живут на всем готовом, и они ничем не рискуют и при первом же конфликте просто разбегаются, не пытаясь решить проблемы в отношениях», — заключила психолог.