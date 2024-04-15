Общество 15 апреля 2024, 15:36 Психолог Лохматова посоветовала родителям позволить ребенку смотреть в музее то, что он хочет

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В залах музея необходимо позволить ребенку смотреть то, что он хочет. Это поможет привить детям любовь к культуре и искусству, сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Лохматова в беседе с РИАМО.

«Когда он останавливается перед определенным экспонатом, разрешите ему стоять, сидеть или даже лежать на полу, если ему так удобно», — посоветовала она.

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По словам психолога, в картинную галерею можно взять с собой бумагу и цветные карандаши на случай, если ребенок вдохновится какой-либо работой и захочет запечатлеть увиденное в своем альбоме. В музее взрослым очень важно наблюдать за интересами детей и задавать им вопросы, добавил RT.