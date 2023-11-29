Общество 29 ноября 2023, 14:31 Психолог Литвинцева назвала терапию лучшим новогодним подарком партнеру

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Лучшим подарком партнеру на Новый год станет сертификат на поход к психологу. Об этом сообщила психолог Валерия Литвинцева сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, классические подарки могут показаться второй половинке примитивными и банальными. В условиях меняющегося мира стрессам подвергаются многие люди, поэтому сертификаты на психотерапию станут реально полезным подарком.

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Литвинцева отметила, что психолог поможет паре разобраться в проблеме, услышать друг друга и найти выход из трудных ситуаций, сообщило Utro.ru.