26 февраля 2024, 12:42
Психолог Липеева: школьники могут использовать ГДЗ для проверки своих знаний
Использование книжек и ресурсов с готовыми ответами на домашние задания поможет школьникам проверить свои знания и понять ошибки. Об этом рассказала педагог-психолог онлайн-школы «Синергия» Вера Липеева сайту RuNews24.ru.
По словам эксперта, многие критикуют сборники ГДЗ и считают, что из-за них дети перестают учиться самостоятельно и полагаются только на «решебник». При этом школьники могут использовать и другие способы, чтобы списать домашнее задание, например, подсмотреть ответы у одноклассника.
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«Таким образом, хотя использование ГДЗ может быть полезным инструментом для проверки знаний и экономии времени, важно помнить о необходимости самостоятельного изучения материала», — отметила Липеева.
Школьники
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