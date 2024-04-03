03 апреля 2024, 11:26
Психолог Линдэ: для правильной поддержки человека следует сначала проявить эмоциональное соучастие
Социальный психолог Майя Линдэ в беседе с изданием РИАМО рассказала, что поддержка близкого человека позволяет ему не чувствовать себя одиноко и не впадать в крайние состояния. Однако, прежде чем ее проявлять или начать интересоваться сутью проблемы, важно показать эмоциональное соучастие.
Эксперт рассказала, что ни в коем случае нельзя критиковать человека. Если на вашу поддержку близкий отвечает раздражением, это означает, что ему следует дать отдых.
Реклама
«Но если человек продолжает раздражаться и отвечает, что просто не хочет, то, конечно, не стоит настаивать», — пояснила Линдэ.
Поддержка нужна не только, когда случается что-то плохое, но и во время положительных моментов, добавила психолог.
Психология
Реклама
Реклама