Общество 03 апреля 2024, 11:26 Психолог Линдэ: для правильной поддержки человека следует сначала проявить эмоциональное соучастие

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Социальный психолог Майя Линдэ в беседе с изданием РИАМО рассказала, что поддержка близкого человека позволяет ему не чувствовать себя одиноко и не впадать в крайние состояния. Однако, прежде чем ее проявлять или начать интересоваться сутью проблемы, важно показать эмоциональное соучастие.

Эксперт рассказала, что ни в коем случае нельзя критиковать человека. Если на вашу поддержку близкий отвечает раздражением, это означает, что ему следует дать отдых.

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«Но если человек продолжает раздражаться и отвечает, что просто не хочет, то, конечно, не стоит настаивать», — пояснила Линдэ.

Поддержка нужна не только, когда случается что-то плохое, но и во время положительных моментов, добавила психолог.