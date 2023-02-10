Общество 10 февраля 2023, 17:22 Психолог Линда Блэр рассказала, за какое количество времени можно пережить расставание

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Расставание с любимым человеком часто воспринимается как настоящее горе, и нужно время, чтобы его пережить. Об этом сообщила teleprogramma.pro со ссылкой на издание Refinery29.

Клинический психолог Линда Блэр объяснила, что сроки для переживания разрыва у всех индивидуальные. Как быстро удастся забыть о боли разлуки зависит от того, насколько серьезными были отношения. Также важным фактором является, жила ли пара вместе и была ли романтическая связь первой.

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«Нужно подождать, пока у вас перестанут возникать сильные эмоции при воспоминании о бывшем. Когда вы можете без чувств говорить о былом, значит, вы расстались с прошлым», — сказала Линда Блэр.

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