Общество 30 марта 2023, 15:32 Психолог Левина объяснила, почему зимой многие чувствуют себя подавленно

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Зимой многие чувствуют себя разбитыми и подавленными из-за укороченного светового дня. Об этом сообщила психолог Ксения Левина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, в холодное время года организм человека как будто затормаживается: подавляются гормоны эндорфин и тестостерон, которые снижают либидо.

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С наступлением весны и увеличением длины светового дня у людей происходит перестраивание гормонального фона, добавила психолог.