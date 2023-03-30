30 марта 2023, 15:32
Психолог Левина объяснила, почему зимой многие чувствуют себя подавленно
Зимой многие чувствуют себя разбитыми и подавленными из-за укороченного светового дня. Об этом сообщила психолог Ксения Левина в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, в холодное время года организм человека как будто затормаживается: подавляются гормоны эндорфин и тестостерон, которые снижают либидо.
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С наступлением весны и увеличением длины светового дня у людей происходит перестраивание гормонального фона, добавила психолог.
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