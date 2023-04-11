Общество 11 апреля 2023, 18:37 Психолог Левина: не стоит бросать курить и отказываться от сладкого в один день

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Лучше всего не совмещать отказ от употребления сахара с избавлением от пагубной привычки курить. Об этом сообщила психолог Ксения Левина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, энергии и силы воли человека может не хватить на ограничение всех своих привычных потребностей. Лучше всего сначала отказаться от сладкого и, к примеру, только спустя месяц начать бросать курить, добавила психолог.

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Кроме того, Левина отметила, что силу воли можно сравнить с мышцей, которая требует постоянной подкачки.