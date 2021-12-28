Психолог Леонова: семья является мощным стимулом развития для мужчины

Психолог Алена Леонова рассказала, какое значение имеет семья для мужчин в современном мире. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По ее словам, восприятие семьи в основном зависит от самого мужчины. Но большинству она нужна для развития.

«Это рост. Потому что не всегда человек соло может продвигаться в направлениях, где понадобится поддержка. Семья мотивирует, придает смысл, ценность жизни», — рассказала Леонова.

Также она добавила, что может играть роль и статус женатого человека, так как, по ее словам, женатым мужчинам часто больше доверяют.