Общество 29 ноября 2022, 15:30 Психолог Леонова рассказала, как правильно реагировать на плач младенца Психолог Леонова: ребенок критично нуждается в позитивном контакте со стороны мамы

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От того, как мама реагирует на действия ребенка, в том числе на его плач, зависит формирование здоровой психики младенца. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Алена Леонова.

«Отзываться на его зов быстро и с радостью — это очень важно для формирования здоровой психики ребенка», — подчеркнула специалист.

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Если мама самостоятельно не справляется с ребенком, ей необходимо попросить помощи у родственников или обратиться к специалисту. Ни в коем случае нельзя игнорировать плач младенца, написало РИА ФАН.

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