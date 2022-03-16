Психолог Леонова посоветовала техники борьбы со стрессом в кризисных ситуациях

Сейчас многие люди находятся в постоянном напряжении и испытывают сильный стресс. Психолог Алена Леонова рассказала Pravda.Ru, как помочь себе справиться с тревогой.

Чтобы прийти в себя, можно попробовать технику замедленного дыхания.

«Короткий, неглубокий вдох и длинных выдох. С помощью этой техники можно снизить уровень кислорода, немного успокоиться. Очень важно позаботиться о физическом состоянии. Нужно, чтобы вам было тепло и комфортно. Что касается безопасности, подумайте, угрожает ли вам что-нибудь сейчас или нет. Если вы действительно сильно переживаете, так и говорите вслух: „Я переживаю, мне страшно“. Проговаривание помогает успокоиться», — посоветовала психолог.

Она добавила, что не стоит самостоятельно назначать себе успокоительные препараты. Если вы считаете, что вам нужны медикаменты, лучше обратиться за этим к специалисту.