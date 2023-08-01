Общество 01 августа 2023, 16:29 Психолог Леонова посоветовала родителям не лгать, рассказывая ребенку о разводе

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Многие родители до последнего скрывают правду о разводе от своих детей. В таких ситуациях взрослым нельзя лгать, рассказала семейный психолог Алена Леонова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, детей нельзя обманывать даже в том случае, если один из родителей бросил семью и исчез. Серьезнее всего расставание родителей может ранить ребенка в возрасте от шести до восьми лет.

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Психолог отметила, что в случае развода взрослым очень важно правильно распределить время, которое каждый будет уделять детям, и выполнять все свои обещания.