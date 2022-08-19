Психолог Леонова посоветовала не давать телефон детям до трех лет

Психолог Алена Леонова считает, что детей нужно ограничивать в использовании смартфона. До трех лет лучше вообще не знакомить их с гаджетами, рассказала она Pravda.Ru.

«Для дошкольников очень важно обозначить четкий режим пользования гаджетами, определить какой-то период в течение дня, когда в телефон можно поиграть», — пояснила психолог.

Она уточнила, что дети начинают увлекаться телефонами, если родители не уделяют им внимание. Важно находить время, чтобы поиграть или позаниматься с ребенком, заключила Леонова.