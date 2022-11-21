21 ноября 2022, 16:26
Психолог Леонова объяснила, почему родителям сложно понять детей-подростков
Психолог Леонова: подростков сложно понять на фоне перестройки гормонов
Психолог Ирина Леонова в разговоре с изданием NEWS.ru объяснила, что понять детей-подростков порой бывает сложно на фоне изменения их гормонального фона.
В возрасте 9-13 лет ребенок начинает чувствовать себя «отдельной единицей».
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«И родителей можно понять, непросто видеть, как твой любимый ребенок отказывается от тебя, перестает слушать и делает все наперекор» — отметила Леонова.
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Психолог подчеркнула, что чем больше родители давят на своего ребенка с желанием удержать, тем больший протест они будут получать взамен.
Дети
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