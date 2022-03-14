Психолог Лейкина рассказала, как справиться со стрессом с помощью смартфона

Психолог, бизнес-консультант Motive agency&production Яна Лейкина предложила россиянам побороть негативное настроение и стресс с помощью одного простого способа. Об этом написала «Газета.ru».

По словам специалиста, достаточно установить на заставку в смартфоне приятную картинку. Человек, на взгляд Лейкиной, даже не осознает, насколько сильно на него влияет изображение.

«Мы можем влиять на восприятие действительности с помощью простых техник. Одна из них — изображение на экране. Выбор заставки находится в зоне нашего управления. Взгляд на экран смартфона падает каждые несколько минут, поэтому изображение на экране очень сильно на нас влияет, осознаем мы это и нет», — отметила психолог.

Образы на заставке, а также цвет способны формировать внутреннее состояние человека и настроить его на позитивный лад. Можно смело выбирать природу, или что-то связанное с ней.

«Цветовая гамма не должна быть слишком яркой, так как любое эмоциональное возбуждение имеет обратную сторону. Лучше, если это будут позитивно-нейтральные цвета, которые для каждого индивидуальны. Чаще всего это натуральные оттенки, связанные с природой — цвет неба, травы, цветов», — заключила специалист.