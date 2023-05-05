Общество 05 мая 2023, 20:06 Психолог Лейкина: младшеклассники наиболее всего подвержены зависимости от онлайн-игр

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Зависимость от онлайн-игр чаще всего развивается у детей младшего школьного возраста. Об этом сообщила психолог Motive agency&production Яна Лейкина в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, благодаря ярким спецэффектам в играх дети испытывают ощущения радостной и насыщенной событиями жизни. Школьники начинают проводить больше времени в виртуальной реальности и начинают чувствовать себя отчужденными.

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Как сообщил сайт kp.ru, нормировать время за игрой взрослым помогут сервисы родительского контроля.