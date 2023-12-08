Общество 08 декабря 2023, 15:47 Психолог Легконогих: чрезмерная зависимость от чужого мнения может разрушить человека

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Психолог Натали Легконогих рассказала об опасности синдрома «хорошей девочки». Чрезмерная зависимость от мнения окружающих способна разрушить человека, объяснила эксперт в беседе с сайтом «Подмосковье сегодня».

Она напомнила, что именно уникальность характера и особые таланты могут привести к успеху.

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«Стремление угодить всем — это нереально», — отметила психолог.

По ее словам, человек потеряет себя, если будет пытаться доказать, что он хороший. Кроме того, отсутствие одобрения обернется страданиями, добавил сайт mkset.ru.