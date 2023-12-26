Общество 26 декабря 2023, 13:06 Психолог Лебедева сообщила, что рассказывать ребенку правду о Деде Морозе стоит в возрасте от 6 до 9 лет

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Рассказывать правду ребенку о несуществовании Деда Мороза лучше тогда, когда он будет готов к этому. Как правило, дети догадываются, что волшебника не существует, в возрасте от шести до девяти лет. Об этом Lenta.ru рассказала психолог Юлия Лебедева.

Специалист порекомендовала родителям раскрывать правду таким образом, чтобы не повредить у ребенка его эмоциональное состояние, написал «ФедералПресс».

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С наступлением шести лет дети чаще всего сами начинают догадываться о том, что волшебных персонажей не существует в реальной жизни, добавила Лебедева.