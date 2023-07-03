Общество 03 июля 2023, 15:53 Психолог Лебедева посоветовала родителям ознакомиться с трудами Эрика Эриксона для правильного воспитания детей

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Психолог Юлия Лебедева в беседе с изданием «Дни.ру» рассказала, каким образом родители могут повлиять на жизнь ребенка, чтобы она стала более счастливой.

По словам специалиста, каждый родитель просто обязан познакомиться со стадиями психосоциального развития личности, описанными психологом Эриком Эриксоном.

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В первый год жизни ребенка важно давать ему ощущение, что он не один. Если ребенок правильно проживет свой первый год, то он ощущит безопасность мира. От года до трех лет малышу важно давать как можно больше поддержки. От трех до шести лет нужно научить ребенка проявлять и проживать эмоции. А от шести до 12 лет родители должны правильно указать ребенку на его достижения и провалы, но без критики, добавила специалист.