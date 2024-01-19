Общество 19 января 2024, 13:17 Психолог Леббен: после разрыва не стоит поскорее искать новые отношения

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После тяжелого разрыва и расставания с близким человеком не стоит торопиться и сразу же искать новые отношения. Об этом сообщила психолог Мария Леббен сайту WomanHit.

По словам специалиста, очень важно прожить эмоции утраты в одиночестве, каким бы невыносимым оно ни казалось. Стоит попытаться найти плюсы в расставании и поискать, например, новые занятия, которые человек откладывал будучи в отношениях, сообщили «Дни.ру».

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«Поблагодарите за то хорошее, что было между вами. Только после того, как вы дойдете до дна в своем горевании, возможен выход наверх, к свету и новой любви», — отметила психолог.