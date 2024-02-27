Общество 27 февраля 2024, 17:29 Психолог Лазуткина рассказала, что на собеседовании важно донести значимость и ценность своих знаний

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Даже очень опытные работники с большим багажом знаний нервничают перед собеседованием. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала психолог Ксения Лазуткина.

Она объяснила, что главное — побороть неуверенность в себе. Также стоит заранее продумать, какие дополнительные обязанности готов взять на себя сотрудник, чтобы выгодно выделиться на фоне остальных соискателей.

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Как добавила Общественная Служба Новостей, нужно заранее сформировать зарплатные ожидания. Психолог подчеркнула, что работнику стоит самостоятельно оценить свои навыки, чтобы суметь донести значимость и ценность своих знаний.

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