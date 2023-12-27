Общество 27 декабря 2023, 11:19 Психолог Лаврова призвала россиян не ругать себя, подводя итоги года под Новый год

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У многих людей принято подводить итоги перед наступлением нового года, но это нужно делать правильно, с заботой о себе. Об этом «Газете.ru» рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог Елена Лаврова.

Она призвала, во-первых, не ругать себя. Даже если год сложно назвать во всех отношениях удачным, это не повод обесценивать себя и все сделанное. Кроме того, нельзя сравнивать себя с другими, потому что в жизни может быть кто-то успешнее, но это не делает остальных неудачниками.

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«Если ваш знакомый посетил три новые страны, купил машину и закрыл ипотеку — порадуйтесь за него, но сфокусируйтесь все-таки на себе и своей жизни», — рекомендовала психолог.

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