22 декабря 2023, 14:55
Психолог Лаврова посоветовала не обесценивать свои достижения при подведении итогов года
Преддверие Нового года — время подведения итогов, которое зачастую сопровождается тревожностью. Как сохранить спокойствие и уверенность перед праздниками, рассказала в беседе с Life кандидат психологических наук Елена Лаврова.
Она посоветовала формулировать итоги уходящего года на основании благодарности к самому себе. Кроме того, не стоит обесценивать личные достижения, отметила эксперт.
Реклама
Предпраздничная суматоха тоже способна стать причиной беспокойства. Лаврова пояснила, что в таком случае помогут планирование и систематизация задач.
Новый год
психология
Реклама
Реклама