Общество 22 декабря 2023, 14:55 Психолог Лаврова посоветовала не обесценивать свои достижения при подведении итогов года

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Преддверие Нового года — время подведения итогов, которое зачастую сопровождается тревожностью. Как сохранить спокойствие и уверенность перед праздниками, рассказала в беседе с Life кандидат психологических наук Елена Лаврова.

Она посоветовала формулировать итоги уходящего года на основании благодарности к самому себе. Кроме того, не стоит обесценивать личные достижения, отметила эксперт.

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Предпраздничная суматоха тоже способна стать причиной беспокойства. Лаврова пояснила, что в таком случае помогут планирование и систематизация задач.