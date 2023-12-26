Общество 26 декабря 2023, 17:01 Психолог Лаврова посоветовала избегать сравнения с другими, подводя итоги года

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Подведение итогов года может стать отличной психологической разгрузкой, но крайне важно подойти к этой задаче правильно. Об этом Life рассказала кандидат психологических наук Елена Лаврова.

Она объяснила, что очень важно не сравнить себя с другими. В противном случае вместо разгрузки можно заполучить серьезные проблемы с самооценкой. Кроме того, очень важно сделать акценты на том хорошем, что произошло в течение года. Это могут быть крупные покупки, путешествия, новая работа.

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«Жизнь редко идет по плану, но, возможно, в уходящем году произошло что-то хорошее, чего вы даже не предполагали. Важно не обесценивать моменты, которые приносили вам чувство радости и удовлетворения», — подчеркнула психолог.

Она добавила, что неудачи также нельзя игнорировать, но не стоит на них зацикливаться. Лучше проанализировать их, сделать выводы и больше не возвращаться.

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