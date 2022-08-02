Психолог Ланг рассказал, как обезопасить себя от новой волны коронавируса

Психолог, руководитель «Психологического центра» Сергей Ланг рассказал, каким образом можно обезопасить себя от новой волны коронавируса, которая постепенно настигает Россию. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, уменьшение тревожности поможет сохранить здоровье, но только при условии, если соблюдать противоэпидемические правила.

«Спад тревожности — это хорошо. Тревожное состояние всегда негативно влияет на работу нашей иммунной системы. Чем больше человек тревожится, тем у него ниже иммунитет, соответственно, выше риск заболеть. Если люди следуют противоэпидемическим правилам, соблюдают гигиену, используют антисептики и при этом сохраняют бодрое состояние духа, то это хорошая формула, которая поможет обезопасить себя от болезни», — отметил Ланг.

Он добавил, что единственной эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация.