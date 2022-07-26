Психолог Ланг дал советы, как избежать стресса

Психолог Сергей Ланг заявил, что стрессовое состояние опасно для человека. Оно сильно вредит здоровью как физическому, так и ментальному. Об этом специалист рассказал в эфире «Радио 1».

Психолог отметил, что у каждого человека имеются свои способы борьбы со стрессом, а если их нет, то необходимо выработать.

«Вопрос сложный. Безусловно, каждый человек должен использовать свои способы, чтобы справиться со стрессом. Потому что те причины, по которым он возник, являются важнейшим пунктом в ситуации, когда нужно делать что-то, что поможет проблему преодолеть», — процитировало РИА ФАН слова Ланга.

Для того, чтобы избавиться от стресса, психолог рекомендует выделять обязательное время для отдыха, проводить физические нагрузки и информационную гигиену, то есть максимально дистанцироваться от негативных информационных поводов.

Если для человека стрессом является его работа, важно в личной жизни о ней не думать вовсе. Кроме того, не стоит обсуждать свою работу с друзьями или родственниками, чтобы не продлевать стрессовое состояние.