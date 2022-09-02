Общество 02 сентября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Квитко заявила, что частые простуды указывают на необходимость отпуска

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Психолог Светлана Квитко в беседе с Lenta.ru заявила, что частые простуды, отсутствие мотивации и интереса к жизни - повод взять отпуск и отдохнуть.

Как отметила специалист, в жизни важно сохранять баланс и вовремя восстанавливать силы. В отпуске человек может перезагрузиться и накопить ресурсы для дальнейшей работы.

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Когда человек часто болеет, само тело говорит ему о том, что нужна перезагрузка. Об отдыхе могут напоминать как частые простуды, так и хронические заболевания в стадии обострения.

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«Важно прислушаться к себе и дать время на восстановление сил», — сказала Квитко.

Психолог порекомендовала радоваться простым моментам в жизни, например, ужину с друзьями или походу в кино.

“Не ждите особых моментов или лучшего времени для них, живите уже сегодня. Второй жизни не будет, она одна и из разных неповторимых моментов складывается именно сейчас”, - резюмировала Квитко.

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