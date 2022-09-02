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Психолог Квитко объяснила, с чем связана неспособность расслабиться

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Некоторые люди не умеют отдыхать. Подобная проблема может быть связана с сильными перегрузками. Таким мнением поделилась психолог Светлана Квитко, сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснила, что многие трудоголики теряют способность расслабляться. Такие люди стремятся все контролировать и опасаются упустить что-нибудь важное из поля зрения. При этом она подчеркнула, что в последнее время с подобной проблемой обращается все больше людей.

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«Известно, что тело и мозг очень тесно связаны, поэтому, давая телу возможность расслабиться, думайте еще и о том, что в это время вы работаете над расслаблением и отдыхом мозга. Кстати, многим трудоголикам такая концепция очень помогает, когда они хотя бы на время разрешают себе „поработать“ в таком ключе», — рассказала Квитко.

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Специалист пояснила, что перед отдыхом необходима тщательная подготовка. В таком случае получиться зарядиться множеством новых эмоций и наполниться силами для грядущей работы.

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