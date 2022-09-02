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Психолог Квитко рассказала, как приспособиться к работе после отдыха

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Часто после отпуска бывает сложно собраться с силами и войти в рабочий ритм. Психолог Светлана Квитко дала несколько советов о том, как вернуться в прежний режим. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам специалиста, перед началом работы важно нормализовать режим сна, а также привести в норму свое питание. Особенно важно уделить этому внимание, если отпуск человек провел в другом часовом поясе. Кроме того, необходимо не пытаться выполнить всю работу сразу, а распределить ее на несколько дней. В противном случае существует риск столкнуться с выгоранием.

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«В первые рабочие дни важно именно войти в ритм, а не влететь. Спланируйте свой график так, чтобы иметь возможность входить в ритм более спокойно», — рассказала Квитко.

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При этом, по словам специалиста, прекращать отдых стоит как минимум за несколько дней до работы, чтобы не пришлось в спешке решать все домашние дела. Лучше всего распределить их по дням, ориентируясь на степень их важности.

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