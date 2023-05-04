Общество 04 мая 2023, 23:12 Психолог Кузнецова посоветовала преодолевать страх знакомства вживую с помощью игры

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Многие люди испытывают страх и дискомфорт от того, что нужно подойти и познакомиться с кем-то на улице или в общественном месте. Особенно актуально это сейчас, когда из России уходит Tinder. О том, как побороть стеснительность, «Газете.ru» рассказала психолог Елена Кузнецова.

Она посоветовала решат проблему, она посоветовала сначала понять, в чем именно состоит страх. А потом воспринимать попытку познакомиться как игру. Как добавил сайт kp.ru, это поможет обрести уверенность в себе и преодолеть стеснение.

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