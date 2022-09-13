Психолог Кузьмина рассказала россиянам, как бороться с циклонической депрессией | 360°

Общество 13 сентября 2022, 17:02 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Кузьмина рассказала россиянам, как бороться с циклонической депрессией

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Нейропсихолог, сотрудник онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина в беседе с Life рассказала, каким образом можно побороть циклоническую депрессию — сезонное изменение психоэмоционального состояния.

По словам эксперта, циклоническую депрессию острее всего ощущают метеозависимые люди. Такая депрессия, в отличие от обычной, не является заболеванием или поводом для обращения к врачу.

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«Помощь психологов и психиатров практически не нужна. Максимум вы можете обратиться к врачу-терапевту, чтобы справиться с неприятными проявлениями симптомов. К примеру, по вопросам дискомфорта на фоне низкого давления. Обратиться к врачу можно удаленно. С помощью медицинских онлайн-сервисов получить консультацию специалиста можно в любое удобное время», — сообщила Кузьмина.

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Она посоветовала в этот период есть больше бананов, икры и качественного сыра, поскольку все эти продукты содержат триптофан и серотонин.

Также необходимо наладить режим, а именно прогуливаться минимум по 40 минут в день и спать по восемь часов в сутки.

«Ни в коем случае нельзя путать это явление с биполярным расстройством. Люди с циклотимией в период смены сезонов могут ощущать на себе дополнительные изменения. У них все реже получается входить в фазу активности, а период упадка сил становится все длиннее и сильнее», — резюмировала Кузьмина.

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