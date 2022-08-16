Психолог Кузьмина дала советы, как помочь подростку пережить любовную трагедию

Клинический психолог Алевтина Кузьмина в беседе с журналистами Life рассказала, каким образом родители могут помочь подростку, который переживает любовную трагедию.

По словам специалиста, мамам и папам в этот период нужно проявить к ребенку особое терпение и понимание, попытаться поговорить с ним и помочь сформировать зрелое отношение.

«Самое главное со стороны взрослых в этой ситуации проявить терпение. Не рекомендуется озвучивать подростку, что вы понимаете реальные мотивы подобного поведения. Не стоит говорить, что у него таких вторых половинок будет еще много или о том, что все будет хорошо. Репликами такой направленности вы обесцениваете переживания. С подростком стоит поделиться собственными переживаниями, когда у вас был аналогичный любовный опыт. Он даже не представляет, что родитель мог испытывать похожие эмоции. Осознание, что родители проходили через похожую ситуацию, способны понять личные проблемы, формирует мостик доверия», — отметила психолог.

Подсказать родителям, что в жизни ребенка произошла любовная драма, поможет его замкнутость, сократившийся круг общения, плохая учеба, резюмировала специалист.